رئيس الوزراء: بدء تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي الصادرة في عيد العمال

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قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة بدأت العمل على تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي الصادرة خلال احتفالية عيد العمال.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن جميع التكليفات تصب في صالح العامل المصري بشكل كامل.

وأوضح أنه كلف بالبدء الفوري في تنفيذ هذه التكليفات وعرضها على مجلس الوزراء تمهيدًا لاعتمادها ووضعها حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة.

وكان الرئيس السيسي، قد وجه بالعمل على الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية، وإجراء حوار مجتمعي حوله، والتوسع في مد الحماية الاجتماعية إلى فئات العمالة غير المنتظمة، وصرف إعانات عند الوفاة.

كما وجه الرئيس بتنفيذ مبادرة لتنمية مهارات الشباب، من خلال منح مجانية، لتأهيلهم على الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

وتضمنت التوجيهات العمل على سرعة الفصل في القضايا العمالية، للحصول على المستحقات دون تأخير.

وورد في التوجيهات كذلك تشكيل لجنة دائمة، لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، فور إطلاقها.