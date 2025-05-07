العفو الدولية: إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية في غزة

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، إن أي تحرك إسرائيلي تجاه توسيع العدوان وحرب الإبادة ضد قطاع غزة وتهجير المدنيين الفلسطينيين منه يعد بمثابة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأوضحت المنظمة في بيان لها، أن "إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية، وهي تدرك تماما الضرر الذي لا رجعة فيه الذي يلحق بالفلسطينيين في غزة"، وفقاً لوكالة وفا الفلسطينية.

وحذرت من "أي تحرك من جانب إسرائيل لتهجير الفلسطينيين إلى جنوب قطاع غزة وحصرهم فيما يسمى الفقاعات المغلقة، أو الاستمرار في فرض ظروف معيشية غير إنسانية تدفع الفلسطينيين إلى مغادرة القطاع سيرقى إلى جريمة الحرب المتمثلة في النقل أو الترحيل غير القانوني".

وأضافت: "إذا ارتُكبت هذه الأعمال كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد السكان المدنيين، فالأمر سيكون أيضا بمثابة جرائم ضد الإنسانية".