يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.. معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.

وذكرت الهيئة- في بيان، اليوم الأربعاء- أنه متوقع شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأضافت أن حالة البحر المتوسط متوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر متوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

• وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر:



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 34 22

العاصمة الإدارية 33 21

6 أكتوبر 34 22

بنهــــا 33 22

دمنهور 32 21

وادي النطرون 34 21

كفرالشيخ 31 20

المنصورة 32 21

الزقازيق 32 22

شبين الكوم 33 21

طنطا 33 20

دمياط 28 19

بورسعيد 27 20

الإسماعيلية 33 18

السويس 33 18

العريش 27 15

رفح 27 16

رأس سدر 33 19

نخل 32 11

كاترين 26 10

الطور 31 17

طابا 32 18

شرم الشيخ 36 22

الإسكندرية 32 20

العلمين 34 20

مطروح 33 21

السلوم 34 21

سيوة 37 19

رأس غارب 34 22

الغردقة 35 23

سفاجا 36 22

مرسى علم 36 23

شلاتين 32 22

حلايب 32 25

أبو رماد 33 26

رأس حدربة 34 24

الفيوم 35 21

بني سويف 35 21

المنيا 36 22

أسيوط 37 22

سوهاج 38 23

قنا 38 23

الأقصر 39 24

أسوان 40 25

الوادى الجديد 38 23

أبوسمبل 39 24

• أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية:



العظمى الصغرى

مكة 40 30

المدينة 41 28

الرياض 36 24

المنامة 32 27

أبوظبى 34 27

الدوحة 38 28

الكويت 39 25

دمشق 32 17

بيروت 24 21

عمان 31 19

القدس 30 19

غزة 25 20

بغداد 37 20

مسقط 33 32

صنعاء 25 12

الخرطوم 41 27

طرابلس 28 22

تونس 25 16

الجزائر 19 14

الرباط 22 10

• وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:



العظمى الصغرى

أنقرة 28 13

إسطنبول 25 15

إسلام آباد 34 23

نيودلهي 36 26

جاكرتا 34 25

بكين 25 13

كوالالمبور 35 25

طوكيو 23 14

أثينا 27 15

روما 21 12

باريس 18 09

مدريد 17 09

برلين 15 05

لندن 18 08

مونتريال 14 06

موسكو 13 02

نيويورك 24 14

واشنطن 25 15

نواكشوط 33 21

أديس أبابا 23 13