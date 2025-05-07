إسبانيا تطالب الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف قتل المدنيين في غزة

طالب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف قتل المدنيين الأبرياء في قطاع غزة.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام إسبانية، مساء الأربعاء، أعلن سانشيز، أن الحكومة الإسبانية ستقدم مشروع قانون إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، متعلق باتخاذ تدابير عاجلة لوقف قتل المدنيين الأبرياء، وضمان دخول المساعدات الإنسانية.

وأكد خلال كلمة له أمام البرلمان الإسباني، أن حكومة بلاده ملتزمة بـ«حل الدولتين»، باعتباره الحل الأنسب للقضية الفلسطينية.

ورد سانشيز، على سؤال إحدى النائبات بشأن العقود مع إسرائيل، قائلًا إنها «عقود مؤقتة» بهدف تحسين تكنولوجيا الأسلحة في إسبانيا.

وأشار إلى أن «إسبانيا هي الدولة الوحيدة في أوروبا، إلى جانب أيرلندا، التي قررت وقف عمليات شراء وبيع الأسلحة لإسرائيل».

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا متواصلًا على قطاع غزة، أسفر حتى الآن عن استشهاد وإصابة ما يزيد عن 171 ألف فلسطيني، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تتمكن طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.