سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت وزارة التربية والتعليم إن المعلمين الذين تم الإستعانة بهم لسد العجز بالحصة لهم الأحقية لصرف مستحقاتهم المالية مقابل أداء عملهم في سد العجز الموجود بالمدارس.

وأضافت الوزارة، في خطاب رسمي للمديريات التعليمية، أن ذلك جاء ردا على العديد من الشكاوي المقدمة من المعلمين المستعان بهم لسد العجز بالحصة بالإدارات التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة للعمل بمرحلة رياض الأطفال والمواد غير أساسية بالإضافة إلى الاستعانة بمعلمي التعليم الفني لسد العجز في بعض التخصصات خلال العام الدراسي 2024.2025، بعدم حصولهم علي مستحقاتهم المالية.

كانت الوزارة قد حددت بعض الضوابط للاستعانة بمعلمي الحصة لسد العجز في المدارس وهي:

- بحث الموقف الأمني للمرشحين للعمل بنظام الحصة من خلال المديرية التعليمية قبل مباشرة العمل بالمدارس.

- يتم الصرف بناء على كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة ومسؤول شؤون العاملين والموجه الأول للمادة والموجه المالي والإداري بالإدارة التعليمية.

- تُصرف مكافأة مقطوعة بقيمة 50 جنيها عن كل حصة حتى نهاية الخريطة الزمنية للعام الدراسي.

- لا يجوز أن يزيد نصاب المعلم المستعان به بنظام الحصة عن 20 حصة أسبوعيًا.

- يسمح لهم بالمشاركة في أعمال الامتحانات داخل المدرسة في الملاحظة فقط، وتُحتسب كل جلسة امتحانية بقيمة تعادل حصتين دراسيتين من المكافأة المقررة.