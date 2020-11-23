الأمن العام يكشف ملابسات سرقة سيارة نقل محملة بهواتف محمولة بأسيوط

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كشف قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، بالاشتراك مع مباحث أسيوط ملابسات سرقة سيارة نقل محملة بهواتف محمولة بأسيوط.

وتلقى قسم شرطة أول أسيوط بمدرية أمن أسيوط بلاغا من (سائق- مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة سيارته النقل "صندوق" مملوكة لإحدى شركات بيع الهواتف المحمولة ويعمل عليها، حال تواجدها أسفل مسكنه، مضيفا أنها كان بداخلها هواتف محمولة.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائي بأسيوط بقيادة اللواء وائل نصار مدير المباحث، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص "لهم معلومات جنائية".

وبتقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة السيارات وأقروا بارتكابهم الواقعة مُستخدمين سيارة أجرة "تاكسي" وقيامهم بتخزين المسروقات "هواتف المحمول" لدى أحدهم، وقام أحد المتهمين بشراء السيارة منهم مقابل مبلغ 30 ألف جنيه.

وضبط بحوزة المتهمين (مبلغ مالي من متحصلات واقعة بيع السيارة المشار إليها، 516 هاتف محمول مختلف الأنواع)، وضبط السيارة المبلغ بسرقتها بأحد الأماكن المهجورة بدائرة مركز شرطة أسيوط.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.