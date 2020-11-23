باكستان وبلجيكا تعتزمان تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية

أكدت كل من باكستان وبلجيكا عزمهما تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية، وذلك خلال جولة افتتاحية من المشاورات السياسية التي عقدها مسئولو البلدين بشكل افتراضي، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية زاهد حفيظ شودري -في تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ونقلتها قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الاثنين- إنه تم تبادل وجهات النظر بشأن الوضع الإقليمي والقضايا متعددة الأطراف وأزمة فيروس كورونا، كما تم مناقشة مجالات تعزيز التعاون الثنائي، وإبراز مساهمة باكستان في جهود السلام الجارية في أفغانستان.

وأضاف أن باكستان تقدر دعم بلجيكا لمبادرة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بشأن تخفيف ديون الدول النامية.

من جانبها، قالت المديرة العامة للشئون الثنائية البلجيكية، أنيك فان كالستر -في تغريدة- إن الاجتماع شهد تبادلا واسعا لوجهات النظر حول العلاقات الثنائية والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وباكستان والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.