اتحاد الكرة يعلن عن مواعيد جدول الدوري يوم السبت

كشف مازن مرزوق مدير إدارة المسابقات باتحاد الكرة عن موعد الإعلان عن جدول بطولة الدوري للموسم الجديد 2021/2020.

قال مرزوق في مؤتمر صحفي على هامش قرعة البطولة، اليوم الإثنين "الدوري سيبدأ يوم 11 ديسمبر المقبل، وهناك اجتماع مع مديري الكرة في الأندية يوم السبت المقبل للاتفاق على كافة التفاصيل، يعقبه مؤتمر صحفي للإعلان عن المواعيد".

وأضاف "الفريق الفائز بلقب دوري الأبطال يوم الجمعة المقبل بصرف النظر عن هويته، سيكون جدوله مضغوطا عن باقي فرق الدوري، لأنه سيشارك في مونديال الأندية، ويكون مرتبطا بمباراة السوبر الإفريقي".

ويلتقي الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة في نهائي دوري الأبطال بينما ستقام مباراة السوبر الإفريقي يوم 10 ديسمبر في القاهرة.

وكانت قرعة بطولة الدوري أسفرت عن مواجهات قوية لقطبي الكرة المصرية، حيث يلتقي الأهلي حامل اللقب مع مصر للمقاصة بينما يلعب الزمالك مع المقاولون العرب.