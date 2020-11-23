جامعة الأقصر تنظم المؤتمر السادس تحت عنوان «الفـن والاتصال فى سياق العـولمة»

أعلنت جامعة الأقصر، عن تنظيم فعاليات مؤتمرها الدولي السادس للفـنـون التشكيـليـة وخـدمة المجـتـمع تحت عنوان "الفـن و الاتصال في سياق العـولمة"، وذلك فى الفترة ما بين 12 و14 ديسمبر المقبل، وتحت رعاية الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور مـحمد أحمد عرابي رئيس المؤتمر والعميد السابق لكلية الفنون الجميلة، والدكتور يوسف محمود إبراهـيم مقرر المؤتمر وقائم بعمل عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتورة داليا صالح فـرح أمين عام المؤتمر ومدير وحدة ضمان الجودة بكلية الفنون الجميلة.

وقدمت كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، الدعوة لكافة الأساتذة الأكاديميين والباحثين المختصين وشباب الباحثين لحضور فعاليات المؤتمر الدولي للفنون التشكيلية وخدمة المجتمع في دورته السادسة والذي ستنعـقـد فعالياته في الفترة 12-14 ديسمبر 2020م، حيث يهدف المؤتمر هذا العام إلى مناقشة الموضوعات ذات الصلة بالفنون التشكيلية وتفاعـلها مع التحولات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية للعولمة، وما تمثله العولمة من إيجابيات وتحديات في المجتمع المعاصر.

كما يهدف المؤتمر إلى بحث التفاعلات بين الفن والتعليم والمسئولية المجتمعـية؛ بما يسهم في استخلاص نتائج وآليات تحقق الإبداع والابتكار، تماشيا مع التحولات العالمية، وبما يحقق تعزيز التعاون على مستوى البحث العلمي والتعليم العالي وخدمة المجتمع، من المقرر عقد مجموعة من الورش المصاحبة للمؤتمر بمشاركة نخبة من الأساتذة الأكاديميين والباحثين وطلاب كليات الفنون الجميلة، والتي تغطي عدة مجالات مثل :"صناعة أفلام الصلصال Stop Motion - تصميم الشخصيات الرقمية - و سباكة البرونز للأعمال النحتية".