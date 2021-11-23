وزير الري: الانتهاء من تأهيل 3308 كيلومترات من الترع بمختلف المحافظات

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، أن أجهزة الوزارة تواصل العمل على مدار الساعة؛ لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، مشيرا إلى انتهاء الوزارة من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 3 آلاف و308 كيلومترات بمختلف المحافظات، وأنه يجرى تأهيل ترع بأطوال 4 آلاف و464 كيلومترا.

وقال -في بيان اليوم الثلاثاء- إنه جرى أيضا توفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2043 كيلومترا تمهيدا لطرحها للتنفيذ، ليصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى الآن إلى 9815 كيلومترا، كما جرى طرح أعمال تأهيل مساقي بأطوال 466 كيلومترا، وتم الانتهاء من تأهيل مساقي بأطوال 32 كيلومترا، وجاري العمل في باقي الأطوال.

وفي مجال إزالة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري، أوضح أنه جرى حتى الآن إزالة أكثر من 18 ألفا و800 حالة تعد بمساحة تتجاوز 3.3 مليون متر مربع في إطار الحملات الموسعة للإزالات الجارية حاليا، مشيرا إلى أن الإزالات تتم بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكل الاستخدامات.

وأشار إلى أن أعمال الإزالات لمخالفات الردم بالمجرى المائى لنهر النيل وللمباني المقامة بالمخالفة داخل المنطقة المحظورة لنهر النيل تتواصل بمختلف المحافظات، حيث تم تنفيذ 39 قرار إزالة، منهم 28 قرار إزالة لمخالفات ردم وأتربة بمساحة 1334 مترا مربعا، و11 قرارا لمباني غرف وأسوار بمساحة 601 متر مربع، وذلك بناحية منفلوط وجزيرة الحواتكه بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، وذلك بوجود وتأمين قوات الشرطة ووجود مسئولي مجلس مدينة منفلوط، وباستخدام بمعدات الإدارة العامة لحماية نهر النيل بأسيوط.

ولفت إلى أنه جرت إزالة 4 مخالفات تشوين وتجريف تربة بغرض الزراعة بإجمالي مكعب 1170 مترا مكعبا بناحية جزيرة منيحه بمحافظة أسوان، وتمت الإزالة بمعرفة المخالفين وتحت إشراف مهندسي وزارة الري، وتنفيذ 16 قرار إزالة بمساحة 1300 متر مربع بمركز سمنود بمحافظة الغربية عبارة عن أسوار وسلالم وغرف مباني، بالتنسيق مع شرطة مركز سمنود، كما تم تنفيذ 5 قرارات إزالة عبارة عن أحواش وردم ناحية جزيرة الزوايدة بمركز نقاده بمحافظة قنا، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمحلية المختصة.