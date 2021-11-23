تستعد الفنانة شمس العراقية للمشاركة في عمل فني جديد يعرض في موسم الرياض.

وتشارك شمس حاليا في بطولة مسرحية "سوبر ماركت "، والتي تعرض في موسم الرياض 2021، والتي تشهد إقبالا جماهيريا كبيرا.

تدور أحداث المسرحية حول مجموعة من الأشخاص من شريحة معينة من المجتمع، يدخلون سوبر ماركت لشراء احتياجاتهم، لكنهم يتفاجأون بحدوث كارثة وسط المدينة، الأمر الذي يمنعهم من الخروج، حيث تدور أحداث المسرحية كاملةً داخل السوبر ماركت.

وتعكس المسرحية للجمهور طبيعة الأفراد في مجتمعاتنا، ومشكلاتهم الأسرية والاقتصادية بقالب كوميدي مسرحي.

ويشارك في بطولة المسرحية مجموعةٌ كبيرة من النجوم، منهم أحمد العونان، وخالد المظفر، وعبدالعزيز النصار من تأليف وإخراج عبدالله البدر.