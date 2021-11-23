القائم بأعمال وزيرة الصحة ورئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقدان أعمال تطوير مجمع الأقصر الطبي الدولي

السبكي يؤكد جاهزية مستشفيات هيئة الرعاية الصحية في تأمين الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة على أعلى مستوى من معايير السلامة

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، استعدادات مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، الأطفال التخصصي "العديسات سابقًا" والمخصصة لاستقبال وعزل وعلاج الحالات المشتبه أو المؤكد إصابتها بفيروس كورونا، ومستشفى "إيزيس التخصصي" مستشفى الإحالة الرئيسية والإخلاء الطبي لاستقبال أي حالات مرضية، إضافة إلى تفقد مستشفى "الكرنك الدولي" والمخصصة لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لكبار الشخصيات والوفود الرئاسية المهمة المشاركة بفعاليات الحدث حال حدوث أي طارئة صحية.

يأتي ذلك في إطار جولة تفقدية للاطمئنان على خطة استعدادات التأمين الطبي لاحتفالات افتتاح طريق الكباش الأثري بمحافظة الأقصر، وذلك في إطار التأمين الطبي لكافة الفعاليات والأنشطة الكبرى بالدولة، والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين والمشاركين في هذا الحدث.

شملت الزيارة تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات، إضافة إلى تفقد الأقسام الداخلية، وغرف الإقامة المجهزة، والأجنحة الفندقية، وكذلك تفقد وحدات الرعاية المركزة للكبار والأطفال، والطاقة الاستيعابية وباقي تجهيزات المستشفيات، إلى جانب التأكد من المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، ومراجعة أرصدة الدم ومشتقاته، استعدادًا التأمين الطبي للحدث وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمشاركين في هذا الحدث المهم على أعلى مستوى من معايير الجودة العالمية.

من جهته، أكد الدكتور أحمد السبكي، إمكانات وجاهزية مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر لتأمين الخدمات والرعاية الطبية اللازمة للمشاركين بهذا الحدث المهم، ومؤكدًا جاهزيتها العالمية في التأمين الطبي لهذا الحدث التاريخي الذي تشهده مصر يوم 25 من شهر نوفمبر الجاري على أعلى مستوى من معايير السلامة والأمان والجودة العالمية.

وكانت هيئة الرعاية الصحية أكدت رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، وجاهزيتها لاستقبال أي حالات مرضية ضمن خطتها للتأمين الطبي لاحتفالات افتتاح طريق الكباش الأثري بالمحافظة، لافتة إلى أنه تبلغ طاقتها الاستيعابية 644 أسرة داخلي، تشمل أسرة الرعايات المركزة والحضانات والغسيل الكلوي والعمليات والتحضير والإفاقة، مشيرة إلى دعم تلك المستشفيات بفرق طبية إضافية في التخصصات الحرجة، ومؤكدة توافر مخزون كاف واستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، وأكياس الدم ومشتقاته بتلك المستشفيات، بالإضافة إلى تجهيز فرق الانتشار السريع بهدف التدخل وتقديم الدعم السريع في حالة حدوث أي طارئ.

وأضافت أن خطة التأمين الطبي لفعاليات افتتاح طريق الكباش الأثري بالأقصر، تتم بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، ومنها قطاع الطب الوقائي بالوزارة لاتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وجميع المشاركين بالحدث من عدوى فيروس كورونا، وكذلك التنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية لتحديد طرق الإبلاغ عن وقوع أي حالات مرضية أو التعامل مع أي طارئة حال حدوث أي حادث فردي أو جماعي، لافتة إلى أنه تم التديب المشترك على هذه الخطة مع هيئة الاسعاف المصرية وعمل محاكاة للإخلاء الطبي في حال أعداد الإصابات القليلة أو الكبيرة على المستشفيات المحددة للإخلاء، إضافة إلى التنسيق مع الإدارة المركزية للرعاية العاجلة للتعامل مع الحالات واستقبالها وعلاجها على أعلى مستوى وتقديم الرعاية الطبي اللازمة لها بشكل تنسيقي متكامل واحترافي.

وتابعت: أنه تشارك الفرق الطبية من هيئة الرعاية الصحية في التأمين الطبي بمقرات استضافة وإقامة الوفود المشاركة بالحدث بالفنادق من خلال توفير نقاط تأمين طبية متواجدة بأماكن إقامة الوفود، وكذلك نقاط تأمين طبية محددة على طول طريق الكباش لتقديم الإسعافات الأولية واللازمة لأي حالة مرضية، إضافة إلى التعامل مع أي طارئ صحي أو المساعدة في إخلاء أي حالة مرضية للمستشفيات المحددة للإخلاء الطبي.

وأكدت دور فريق السياحة العلاجية وإدارة الخدمات الفندقية بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة في استقبال الوفود رفيعة المستوى المشاركة بالحدث، وتمركزها في مطار الأقصر الدولي لاستقبال الوفود والترويج لمبادرة هيئة الرعاية الصحية للسياحة العلاجية تحت مظلة العلامة التجارية "نرعاك في مصر" إضافة إلى تقديم مساعدة للحالات الطبية الطارئة في المطار، والتي ستشارك أيضًا بالتنسيق مع الطب الوقائي التابع لوزارة الصحة والسكان بالحجر الصحي للمطار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا والفرز، والتأكد من التطعيم للوافدين، وإجراء المسحات للحالات المشتبه إصابتها بالفيروس، تماشيًا مع جهود الدولة المصرية في التصدي لانتشار فيروس كورونا.

ولفتت إلى دعم هيئة الرعاية الصحية خلال الأيام الماضية جهود فرق وزارة الصحة والسكان المسئولة عن تطعيم المواطنين ضد كورونا، من خلال مشاركة الفرق الطبية بجميع مراكز ووحدات طب الأسرة والمستشفيات التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر في تطعيم المواطنين والتوسع في مراكز تلقي اللقاح بجميع منشآت هيئة الرعاية الصحية، إضافة إلى انتشار فرق طبية متنقلة بجميع أنحاء المحافظة لتطعيم المواطنين محل إقامتهم أو تواجدهم بالأماكن والساحات الكبرى والميادين العامة، والذي ساهم في دعم خطة الدولة في الحملة القومية للتطعيم ضد فيروس كورونا، والذي حقق نتائج كبيرة في تطعيم عدد كبير من المواطنين بالمحافظة.

وذكرت الهيئة أن خطتها للتأمين الطبي لهذا الحدث التاريخي تضمنت إعداد السيناريوهات المتوقعة لأي حادث أو طارئة أثناء فعاليات الحدث لسرعة التعامل مع أي أزمة طارئة سواء بالتعامل مع الحوادث الفردية والجماعية بموقع الحدث أو خارجه، وسواء كانت إصابات فردية أو جماعية، لافتة إلى انعقاد غرفة العمليات المركزية لإدارة الأزمات والطوارئ التابعة لهيئة الرعاية الصحية على مدار الساعة وتنسيقها مع غرف عمليات إدارة الأزمات والطورائ للجهات الأخرى كمديرية الأمن أو المحافظة لإدارة أي أزمة والتعامل الفوري مع أحداث طارئة حال حدوثها، وكذلك التنسيق مع المستشفيات المحددة للإخلاء الطبي لتحويل الحالات إليها وتلقيهم الخدمات والرعاية لصحية اللازمة لعلاجهم على أعلى مستوى من معايير السلامة والأمان والجودة العالمية.

يذكر أنه في مستهل الزيارة راجع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، الإجراءات الطبية والوقائية والاحترازية التي يتم تطبيقها بالحجر الصحي بمطار الأقصر الدولي، وتوافر الفرق الطبية بالحجر الصحي، للوقوف على جاهزيتها ضمن خطة التأمين الطبي لاستقبال المشاركين في الحدث التاريخي الذي تشهده مصر يوم الخميس المقبل، كما تفقدا جاهزية العيادات الطبية بالحجر الصحي وتوافر مخزون كاف من أدوية الطوارىء والمستلزمات الطبية، وكفاءة الأجهزة الطبية، لاستقبال الحالات المرضية الطارئة بالمطار وتقديم أفضل خدمة طبية لهم على مدار ال 24 ساعة، وتفقدا نقاط تمركز سيارات الإسعاف بمطار الأقصر الدولي، والبالغ عددها 3 سيارات مجهزة، من ضمنهم سيارة إسعاف ذاتية التعقيم، لسرعة إسعاف ونقل أي حالات مرضية أو مشتبه في إصابتها بأمراض معدية.

كما شملت الزيارة تفقدهما أعمال التطوير الجارية بمجمع الأقصر الطبي الدولي "مستشفى الأقصر الدولي سابقًا"، والمقرر انضمامه ضمن مستشفيات هيئة الرعاية الصحية لتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر.

وتضمن الوفد المرافق للدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور أحمد حنفي، مستشار رئيس الهيئة للشئون العلاجية والتميز الإكلينيكي.