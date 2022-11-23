العاهل الأردني يوجه رسالة للحكومة: من ليس بحجم المسئولية عليه الانسحاب

وجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني رسالة إلى أعضاء الحكومة مفادها ضرورة العمل بقوة من أجل الوطن والمواطنين.

جاء ذلك خلال زيارة الملك عبدالله الثاني، رئاسة الوزراء، وترأس جانبا من جلسة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أكد خلالها أن التحديث هو مشروع الدولة وليس مقبولا التراخي في تنفيذه.

كما وجه العاهل الأردني، الحكومة، إلى الانتهاء من وضع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.

وقال إن تقييم أعمال الوزراء بناء على تحقيق أهداف وزاراتهم ومساري التحديث الاقتصادي والإداري، مشيرا إلى أنه على "المسئول الذي ليس بحجم المسئولية عليه أن ينسحب كي لا يؤخر الفريق".

وأشار إلى أن "استقرارنا ثابت ومن راهن على غير ذلك دفع الثمن، وأضاع استثماراته في الخارج".

وأكد العاهل الأردني"أهمية التركيز على حق وسائل الإعلام والمواطنين بالحصول على المعلومة".