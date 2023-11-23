أسما إبراهيم تحصد جائزة «Falcon Of The Year» من مهرجان ضيافة

فازت الإعلامية أسما إبراهيم بجائزة "Falcon Of The Year" في مهرجان ضيافة الذي أقيم مساء اليوم في مدينة دبي، لنجاح مشوارها الإعلامي وتحقيق برنامجها "حبر سري" نجاحات كبيرة في مصر والوطن العربي.

وقالت أسما في كلمتها خلال استلام الجائزة: "بشكر دولة الإمارات وبشكر رئيس المهرجان الدكتور ميشيل فاضل علي الجائزة، وأنا سعيدة جدا وخاصة أن المهرجان أقيم في حب ودعم غزة، وأتمنى أن يمنح الله كل النصر لأهل غزة".



من ناحية أخرى تستكمل المذيعة أسما إبراهيم خلال الفترة المقبلة تصوير برنامجها "حبر سري" في موسمه السابع الذي يعرض حاليا، ومن المقرر أن تستضيف في حلقة الخميس الفنانة صفيه العمري وفي حلقة الجمعة الناقد طارق الشناوي.