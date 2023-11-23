إحالة متهمين بجلب 18 مليون قرص ترامادول عبر ميناء الإسكندرية للمفتى

أحالت، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبد المطلب سرحان، الأربعاء، أوراق كل من: "س.ج.ي"، و"س.ف.ب" إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي بشأنهما، وحددت جلسة دور الانعقاد القادم موعدًا للنطق بالحكم؛ لاتهامهم في جلب مواد مخدرة، وذلك في القضية المقيدة برقم 1773 لسنة 2023 جنايات الميناء.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن ميناء الإسكندرية البحري، إخطارًا من ضباط مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والزخائر غير المرخصة، يفيد ضبط شحنة كبيرة من الأقراص المخدرة داخل 3 حاويات سفينة داخل ميناء الإسكندرية.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث ورود سفينة قادمة من إحدى الدول الأجنبية عبر أحد التوكيلات الملاحية ومشمولها بضائع عامة، بأنها تحتوي على كمية كبيرة من الأقراص المخدرة.

ولفتت التحقيقات إلى أنه وباستصدار إذن من النيابة العامة، لجرد وتفتيش مشمول السفينة، وأثناء تنفيذ القرار من خلال ضباط مكافحة المخدرات، ولجنة مشكلة من الجمارك، عثر على عدد كبير من الكراتين داخل 3 حاويات بالسفينة وبفضها تبين أنها أقراص مخدرة.

وأشارت التحقيقات إلى قيام كل من المتهم الأول، أجنبي، قبطان السفينة، والثاني، أجنبي، وهو المدير التنفيذي للسفينة، بجلب الأقراص المخدرة داخل 3 حاويات لترويجها داخل القطر المصري.

تم التحفظ على الحاويات الـ3 وبحصر أعداد الأقراص المخدرة، تبين أن تعدادها 18 مليون، و33 ألف، و100 قرص، لعقاري 225 ورويال، وتامول 225، وهي أقراص مخدرة لمادة الترامادول.

وبتحرير محضر إداري بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة، قررت إحالة المتهمان لمحكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت بحقهما قرارها المقدم، بعضوية المستشارين: عبد الفتاح فريد الزارع، وعمرو محمد عبد المطلب، وشريف عبد المقصود إبراهيم، وسكرتير المحكمة، وليد محمد محب.