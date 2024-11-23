الخارجية الإماراتية: نتابع عن كثب قضية تغيب المواطن المولدوفي

أكد مدير إدارة رعايا الأجانب في وزارة الخارجية الإماراتية ماجد المنصوري، اليوم السبت، أن الوزارة تتابع عن كثب قضية تغيب المواطن من الجنسية المولدوفي تسفي كوجن، وأنها على تواصل مع أسرته، وتقدم كل أشكال الدعم اللازمة لها.

كما أشار إلى أن الوزارة تتواصل بشكل مستمر مع سفارة مولدوفا في أبوظبي في هذا الصدد، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وأكد المنصوري أن وزارة الداخلية تقوم بجهود حثيثة ومتواصلة في البحث عنه، مشيرا إلى أن الأجهزة المختصة في الدولة تقوم بعمليات البحث والتحري فور ورود البلاغ، كما دعا الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية عن ورود بلاغ من عائلة شخص من الجنسية المولدوفية يدعى تسفي كوجن يفيد بتغيبه وانقطاع الاتصال به منذ يوم الخميس الماضي.

وأكدت الوزارة أن الأجهزة المختصة وفور ورود البلاغ بدأت عمليات البحث والتحري داعية الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة والأخبار المضللة التي تهدف إلى إثارة البلبلة في المجتمع.