مسئول أمريكي يعلن اغتيال قيادي بحزب الله بغارة إسرائيلية على سوريا

أعلن مسئول بوزارة الدفاع الأمريكية اغتيال قيادي كبير في حزب الله خلال غارة إسرائيلية على سوريا.

وقال المسئول الأمريكي، إن غارة جوية إسرائيلية على سوريا مؤخرا أسفرت عن مقتل علي موسى دقدوق، الذي وصفه بقائد كبير في حزب الله، ساعد في هجمات ضد القوات الأمريكية خلال حرب العراق.

ولم تكشف شبكة "إن بي سي" الأمريكية، التي أوردت التصريح، أية تفاصيل بشأن الغارة الجوية الإسرائيلية، سواء فيما يتعلق بالزمان أو المكان، أو ما إذا كانت تستهدف دقدوق بشكل محدد، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

ونقلت الشبكة الإخبارية الأمريكية عن المسئول الذي لم تكشف عن هويته، أن دقدوق كان قد ساعد في التخطيط لإحدى أكثر الهجمات جرأة وتعقيدا ضد القوات الأمريكية خلال حرب العراق.

وأوضح المسئول أن القوات الأمريكية كانت قد أسرت دقدوق بعد غارة وقعت في كربلاء عام 2007، وشهدت قيام مسلحين بدخول قاعدة أميركية وهم متنكرون في هيئة فريق أمني أمريكي، حيث نجحوا في قتل 5 جنود أمريكيين، لكن تم إطلاق سراحه لاحقا من جانب الحكومة العراقية.