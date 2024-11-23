ما هي تفاصيل الحالة الصحية للفنان محمد رحيم قبل وفاته؟

رحل عن عالمنا الملحن والمطرب محمد رحيم، فجر اليوم السبت، عن عمر ناهز الـ45 عاما، إثر إصابته بالسكتة القلبية والتوقف القلبي المفاجئ، وفقا لما أعلنه عميد معهد القلب السابق الدكتور جمال شعبان عبر صفحته الرسمية فيسبوك.



وفي الساعات الأولى من صباح اليوم أعلن عدد كبير من الفنانين وفاة الملحن محمد رحيم عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم الفنانين "تامر حسني، حميد الشاعري، وإليسا، ونانسي عجرم، ونوال الزغبي"، وغيرهم.

- تفاصيل الحالة الصحية لمحمد رحيم قبل وفاته

تعرض الملحن محمد رحيم في الفترة الماضية إلى ذبحة صدرية دخلها إلى إثرها المستشفى لتركيب دعامات وإجراء عملية قسطرة للقلب، وبعد خروجه وتماثله للشفاء طمأن جمهوره ومتابعيه على حالته الصحية، من خلال مقطع فيديو له عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، قائلا: "بطمنكم علي والحمدلله عملت عملية بسيطة وبقيت زي الفل، وربنا شفاني وعدت على خير، الحمدلله ربنا مايحرمني منكم أبدا".

لكنه تعرض لأزمة صحية خلال الساعات الماضية، توفي على إثرها تاركا إرثا فنيا له مع العديد من نجوم الوطن العربي.

يذكر أن محمد رحيم هو ملحن ومغني مصري، اسمه الحقيقي محمد فتحي مصطفى، ولد في 9 ديسمبر 1979 وتوفي اليوم الموافق 23 نوفمبر 2024 عن عمر ناهز الـ45 عاما، درس في كلية التربية الموسيقية، وكانت بدايته الفنية مع الفنان حميد الشاعري، وهو الذي عرفه على الفنان عمرو دياب، وأطلق له أول أغنياته وهي أغنية "غلاوتك" من غناء الهضبة، انطلق محمد رحيم في عام 1998 من خلال التعاون مع الفنان عمرو دياب خلال ألبومه الشهير "عودوني"، كما تعاون مع العديد من الفانين منهم نانسي عجرم، محمد منير، إليسا، وغيرهم.

تزوج رحيم من مدربة الأسود أنوسة كوتة عن قصة حب.

واتجه رحيم إلى الغناء في عام 2008، وأصدر أول ألبوماته بعنوان "كام سنة"، ومن أبرز أغنياته "إرجع يلا، عارفة"، وشارك بالغناء والتلحين في عدد من الأعمال الدرامية منها "سيرة حب، حكاية حياة".

جدير بالذكر أن الفنان محمد رحيم كان قد طرح أغنيته الجديدة "بنت اللذينة" مؤخرًا، الأغنية من كلماته وألحانه وتوزيعه، وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج آسر محمود.