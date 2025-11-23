القيادات السنية العراقية تشكل كيانا سياسيا موحدا بالبرلمان لضمان الحقوق الدستورية

أعلنت 5 أحزاب وتحالفات سنيه في العراق اليوم الأحد، تشكيل "المجلس السياسي الوطني" للعمل على توحيد الجهود والعمل برؤية مشتركة وضمان الحقوق الدستورية وتعزيز التمثيل السني في مؤسسات الدولة.

وذكر بيان للمجلس السياسي الوطني أن تشكيل هذا المجلس جاء بعد إجتماع لقادة التحالفات والأحزاب السنية الفائزة بالإنتخابات وهي حزب تقدم وحزب عزم تحالف السياده وتحالف حسم الوطني وحزب الجماهير بمبادرة ودعوة من الشيخ خميس الخنجر .

وناقش المجتمعون مختلف التطورات السياسية وطبيعة التحديات التي تواجه البلاد بشكل عام ومحافظاتهم على وجه الخصوص وأهمية توحيد الجهود والعمل برؤية مشتركة للحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي، وضمان الحقوق الدستورية، وتعزيز التمثيل في مؤسسات الدولة.

وحسب البيان فإن المجتمعين وافقوا على تشكيل "المجلس السياسي الوطني" بوصفه المظلّة الجامعة لها، الذي ينسّق المواقف ويوحّد الرؤى والقرارات، إزاء مختلف الملفات الوطنية الكبرى، ويعزّز العمل المشترك بين القيادات والكتل السياسية بما يخدم مصالح الجمهور ويرتقي بالأداء السياسي واستمرار الإجتماعات الدورية للمجلس بشكل منتظم طيلة الدورة النيابية السادسة.

وأكد المجتمعون أن المجلس سيكون منفتحًا على جميع الشركاء الوطنيين، ومتمسكًا بالثوابت الجامعة التي تصون وحدة العراق واستقراره، وتحفظ حقوق جميع مكوّناته دون استثناء، منطلقين من رؤية وطنية تهدف إلى بناء دولة قوية عادلة تتسع للجميع.

ويضم المجلس السياسي الوطني نحو 65 نائبا في البرلمان العراقي الجديد فضلا عن أنه يتفاوض من أجل الحصول على منصب رئيس البرلمان العراقي في دورة البرلمان السادسة فضلا عن حقائب وزارية أبرزها حقيبة الدفاع.