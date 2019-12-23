رحيل ««بيكاسو الكاريكاتير» محمد عفت



رحل عن عالمنا اليوم الأحد، فنان الكاريكاتير محمد عفت، رئيس اتحاد منظمات الكاريكاتير بمصر، والملقب بـ «بيكاسو الكاريكاتير».

ويُعد «عفت»، أحد أشهر من مارسوا فن الكاريكاتير في الصحافة المصرية، عمل بمؤسسة أخبار اليوم، وكان مراسل مجلة «ويتي ورلد الأمريكية»، وهو مؤسس اتحاد منظمات الكاريكاتير بمصر في صيف 1996، كما رأس اتحاد منظمات الكاريكاتير بمصر منذ تأسيسه، بخلاف عضويته لنقابة الصحفيين ونقابة الفنانين التشكيليين والجمعية المصرية للكاريكاتير ونادي رسامي الكاريكاتير بإنجلترا.

وشارك «بيكاسو الكاريكاتير»، في عدة معارض خاصة ومسابقات جماعية، بمصر والمجر وتركيا والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، كما مثل مصر عارضاً ومحكماً في عدة معارض فنية أخرى، وحصل على العديد من الجوائز ومنها: الجائزة البرونزية بمدينة تايجون بكوريا سول للكاريكاتير 1999، الجائزة الشرفية بمدينة تايجون بكوريا سول للكاريكاتير، جائزة أولى، شيكاجو بأمريكا "الكاريكاتير ضد الجريمة"، جائزة تشجيعية، برن بسويسرا، الجائزة الشرفية للمسابقة الدولية للكاريكاتير إيران، الميدالية الذهبية، بمسابقة الكاريكاتير الكوميدي الدولي "Taiyoh-No-Kai"، باليابان



