

وقع خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الاثنين، على 16 عقدا جديدا لتقنين أراضى مبانى وفقا للقانون 144 لسنة 2017 ، وتسليمها لأصحابها تحقيقا للاستقرار الاجتماعى والنفسى للأهالى.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باسترداد حق الشعب ووقف أى تعديات على أراضى الدولة , والإسراع في تطبيق منظومة تقنين الأراضي طبقا للقانون 144 لسنة 2017و بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة والجهات المعنية.

وأوضح اللواء خالد القشلان رئيس جهاز حماية أملاك الدولة، أن إجمالى عدد العقود التى تم توقيعها حتى الآن 196 عقد تقنين منها 16 عقد تقنين مبانى تم تسليمها اليوم، وجار مراجعة باق الطلبات المقدمة ومدى استيفاء الشروط وضوابط التقنين تمهيدا لعرضها على محافظ مطروح لتوقيعها مع العمل على حل وتذليل أية معوقات.

و دعا شعيب جميع المواطنين المتقدمين لتقنين أوضاعهم وفقا لقانون 144 لسنة 2017 بسرعة التوجه إلى إدارة الأملاك بمجالس المدن لتقنين اوضاعهم واستكمال الإجراءات بما يصب فى الصالح العام وتحقيق الاستقرار النفسى والاجتماعى لهم، مع العمل على حل وتذليل كافة المعوقات وتقديم كافة التيسيرات.