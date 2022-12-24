وزير خارجية أذربيجان: لسنا مستعدين بعد لتقديم رد قاطع على مقترحات أرمينيا بشأن معاهدة السلام

صرح وزير خارجية أذربيجان جيهون بيراموف، اليوم الجمعة، بأن باكو غير مستعدة بعد لتقديم رد قاطع على المقترحات التي قدمتها أرمينيا بشأن معاهدة السلام.

وقال بيراموف، في مؤتمر صحفي أعقب محادثاته مع نظيره الروسي سيرجي لافروف اليوم في موسكو: "لقد أتيحت لي الفرصة للإطلاع على المقترحات الأرمينية بالأمس"، لافتًا إلى أنه لم تسنح له الفرصة بعد لدراسة الوثيقة بالتفصيل أو مناقشتها، "لذلك، قد يكون من غير الصحيح تقديم إجابة قصيرة بسيطة حول ما إذا كنا نتفق أو لا".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وشدد على أن الأمر معقد نوعا ما نظرا لأن الجانبين يختلفان في عدة مواقف، واصفا اجتماعات الوفود ومشاركتها الفعلية في المناقشات التي تجرى بين البلدين بأنها جزء مهم من عملية التفاوض. كما أعرب عن استعداده لإجراء مفاوضات مع الجانب الأرميني خلال زيارته الجارية إلى موسكو.

يُشار إلى أن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أعلن أمس الخميس أنه قدم المقترحات الأرمينية بشأن معاهدة السلام إلى باكو، مُضيفا أنه مستعد لتوقيع اتفاق مع الجانب الأذري يشمل هذه البنود.