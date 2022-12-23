إزالة حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بمدينة طامية بالفيوم

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية بالفيوم، من إزالة حالة تعد بالبناء علي الأراضي الزراعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.



وصرح المهندس ياسر جمعة رئيس مجلس المدينة أن الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية بدار السلام قامت بإزالة حالة تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية عبارة عن سور بالطوب الأبيض البلوك بارتفاعات مختلفة على مساحة 120 مترا تقريباً بحوض خليج التين زمام جمعية معصرة صاوي، وتم تسليم الموقع خالي من التعديات إلى مدير الجمعية.



وأضاف أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بسرعة التعامل مع التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتعامل الفوري معها بكل حزم وازالتها في المهد؛ حفاظاً على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.