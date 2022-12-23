بكين: الوضع الجائحي في الصين تحت السيطرة بشكل عام

أكدت وزارة الخارجية الصينية، أن وضع جائحة فيروس كورونا المستجد في الصين تحت السيطرة بشكل عام، وتطوراته يمكن التنبؤ بها.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة "ماو نينج"، في مؤتمر صحفي دوري، وفقًا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الجمعة، إنه منذ تفشي جائحة "كوفيد-19"، اتخذت الحكومة الصينية إجراءات لحماية حياة وصحة الشعب بشكل فعال خلال أكثر فترات الفيروس ضررا.

وأضافت: "مع دخول الجائحة مرحلة جديدة، بادرنا لتحسين تدابير الوقاية والسيطرة لضمان أن تكون أكثر علمية ودقة وفعالية"، مشيرة إلى أن معدل التطعيم في الوقت الحالي آخذ في الازدياد، ويجري تعزيز القدرة العلاجية باستمرار وتوسيع القدرة الإنتاجية للإمدادات الطبية، مع توفر إمدادات عامة كافية بشكل عام.

وأوضحت المتحدثة: "وضع الوقاية من المرض والسيطرة عليه في الصين يمكن التنبؤ به والسيطرة عليه بشكل عام. ونؤمن بأن الشعب الصيني سيتحد ويدخل في مرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستقرة والمنظمة قريبًا".

وأضافت أن الصين تشارك المعلومات ذات الصلة مع منظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي على نحو مسؤول، ومستعدة لمواصلة العمل مع المجتمع الدولي لمواجهة تحديات الجائحة بشكل أفضل وتحسين حماية حياة الشعب والتعزيز المشترك للتعافي المطرد للنمو الاقتصادي وبناء مجتمع صحة مشترك للبشرية.