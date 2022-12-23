أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، إدخال تقنية علاجية جديدة متطورة بقسم جراحة الأوعية الدموية بالمستشفى الجامعي، وهي علاج دوالي الساقين باستخدام التردد الحرارى بدلا من الجراحة التقليدية، لخدمة المرضى المترددين على القسم.

وأضاف عبد الخالق أن تلك التقنية العلاجية الطبية ذو طابع متميز لأنها تجرى دون غرز جراحية ودون ألم، وتسمح للمريض بمزاولة عمله بعد يوم واحد من إجراء العملية، مضيفاً أنه منذ فترة وجيزة تم أيضاً إدخال تقنية إجراء عمليات توسيع الشرايين الطرفية بالقسطرة والبالون وتركيب الدعامات.

وأوضح الدكتور مجدي أمين القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أن قسم جراحة الأوعية الدموية أجرى ٣ عمليات ناجحة حتى الآن لمرضى دوالي الساقين باستخدام التردد الحرارى، إلى جانب إجراء ٢٥ حالة قسطرة طرفية حتى الآن لمرضى انسداد الشرايين الطرفية.

وأشار الدكتور حمدي سعد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية إلى أن قسم الأوعية الدموية يمتلك العديد من الكوادر الطبية المتميزة ويقدم العديد من الخدمات العلاجية المتطورة للمرضى، حيث تم اعتماده ضمن الأقسام المعتمدة من المجالس الطبية والتأمين الصحى فى إنهاء حالات قوائم الانتظار على مستوى الجمهورية.

ووجه الدكتور أسامة النحاس رئيس القسم شكرة لإدارة الجامعة والمستشفى الجامعي بتقديم أوجه الدعم للقسم وتذليل جميع العقبات لإتاحة هذه التقنيات والخدمات داخل القسم، لخدمة أهالينا داخل المحافظة والمحافظات المجاورة، مضيفا أن القسم يسعي خلال الفترة المقبلة إلى إدخال جراحات الشريان السباتى [carotid artery] سواء جراحيا أو بالدعامات، وإدخال تقنية علاج التمدد الشريانى للأورطى عن طريق القسطرة والدعامات المغطاه.

الجدير بالذكر أن فريق العمل الطبي داخل القسم يضم كلاً من الدكتور أحمد سيف الإسلام أستاذ جراحة الأوعية الدموية، ونخبة من المدرسين المساعدين بالقسم.