 مسؤول روسي: لا تفاوض حول الضمانات الأمنية دون الاعتراف بالواقع الذي حددته موسكو - بوابة الشروق
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مسؤول روسي: لا تفاوض حول الضمانات الأمنية دون الاعتراف بالواقع الذي حددته موسكو

د ب أ
نشر في: الجمعة 23 ديسمبر 2022 - 10:31 ص | آخر تحديث: الجمعة 23 ديسمبر 2022 - 10:31 ص

صرح مدير دائرة أمريكا الشمالية بالخارجية الروسية ألكسندر دارتشييف، بأنه لن يكون هناك أي تفاوض جدي حول الضمانات الأمنية دون الاعتراف بالواقع على الأرض، والذي حددته روسيا.

وقال دارتشييف في تصريح لوكالة "تاس"، نشر يوم الجمعة: "قبل أن يتوقف ضخ الأسلحة والمال لنظام (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي، وسحب عسكريي ومرتزقة ومدربي أمريكا والناتو، وقبل أن يتم الاعتراف بالواقع على الأرض الذي حددناه، من السابق لأوانه بدء أي مفاوضات جدية حول الضمانات الأمنية في ما يتعلق بأوكرانيا والمنطقة الأوروبية الأطلسية".

وأضاف أن "الكرة الآن في ملعب أمريكا،" بحسب ما أوردته قناة "آر تي عربية."

وأشار دارتشييف إلى أن موسكو "قامت قبل عام بمحاولة نزيهة للاتفاق، حيث وضعت على الطاولة مشروعين لوثيقتين ملزمتين قانونيا" حول الضمانات الأمنية من قبل الولايات المتحدة والناتو.

وأضاف أن "العملية العسكرية الخاصة (في أوكرانيا) إجراء اضطراري، أحبط سيناريو الإبادة للروس على الأراضي الأوكرانية السابقة. وفي هذه الظروف لا توجد لدينا ثقة بالولايات المتحدة والغرب بشكل عام".

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