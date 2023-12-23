أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن 136 من موظفي الأمم المتحدة في غزة قتلوا خلال الأيام الـ75 الماضية، مشددا على أن ذلك "لم تشهده المنظمة في تاريخها"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وكتب جوتيريش، على صفحته على منصة "إكس"، اليوم السبت: "قتل 136 من زملائنا في غزة خلال 75 يومًا، وهو أمر لم نشهده من قبل في تاريخ الأمم المتحدة".

وأشار إلى أن معظم الموظفين الأممين في غزة "أجبروا على ترك منازلهم"، مضيفا "إنني أشيد بهم وبالآلاف من عمال الإغاثة الذين يخاطرون بحياتهم أثناء دعمهم للمدنيين في غزة".

وقال جوتيريش: إن "4 من كل 5 أشخاص الأكثر جوعًا في العالم موجودون بقطاع غزة".