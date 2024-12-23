حزب مستقبل وطن يدعم مستشفى الناس بـ11 مليون جنيه ويطلق قوافل طبية مجانية بالمحافظات لتخفيف الأعباء عن المواطنين

نظم حزب مستقبل وطن زيارة ميدانية إلى مستشفى الناس، قدم خلالها دعماً عينياً ونقدياً، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً وتوفير خدمات طبية مجانية عالية الجودة، بجانب تنظيم قوافل طبية شاملة في جميع محافظات الجمهورية للكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان.

وأكد النائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام ونائب رئيس الحزب، أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتكليفات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بقطاعي الصحة والتعليم ودعم المشروعات الصغيرة، مشيراً إلى أن الحزب يواصل جهوده المجتمعية من خلال تقديم خدمات نوعية تشمل الصحة والزراعة والتعليم.

وأضاف عبد الجواد، أن زيارة مستشفى الناس هدفها تقديم الدعم العيني والنقدي وهي بداية ولن تكون آخر مرة، وسيكون هناك حلقات متواصلة مع المستشفى مستمرة، بجانب تنفيذ الحزب مبادرات أخرى تهدف إلى تعزيز التكافل الاجتماعي وتقديم الدعم المستمر، ولدينا يومياً قوافل طبية في مختلف المحافظات ولدينا مراكز لحزب مستقبل وطن تقدم خدمة طبية لأهلنا من محدودي الدخل وبأسعار رمزية على رأسها مركز طبي للحزب في محافظة الشرقية.

ومن جانبه أشار النائب عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، إلى توقيع بروتوكول تعاون مع المستشفى يتضمن تقديم دعم نقدي بقيمة 11 مليون جنيه مساهمة من الحزب، لتعزيز إمكانياتها الطبية وتوسيع خدماتها الصحية، في إطار رؤية الدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشاد القصبي، بجهود مستشفى الناس في تقديم خدمات طبية على مستوى عالمي لمرضى القلب، بالإضافة إلى عدد آخر من التخصصات بما في ذلك الجهاز الهضمي والسكري، مؤكداً أن مستشفى الناس صرح طبي عالمي ومميز على أرض مصر.

وفي سياق متصل، قال عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن ووكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، إن مبادرة دعم مستشفى الناس التي قدمها الحزب تعد مساهمة رمزية تأتي في دور دعم توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ومبادراته في دعم المواطن المصري، مضيفاً أن الحزب دائماً يضع المحور المجتمعي على رأس أولوياته.

كما أوضح الدكتور محمد الوحش، أمين أمانة الصحة المركزية بحزب مستقبل وطن ووكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الحزب نظم قوافل طبية مجانية على مستوى الجمهورية وفي آخر عشرة أشهر نفذنا 179 قافلة طبية، تم خلالها توقيع الكشف الطبي على أكثر من 118.890 ألف مواطن مريض خلال 201 يوم عمل، بمشاركة 1,011 طبيباً، في إطار التزام الحزب بتنفيذ خطط الدولة في دعم القطاع الصحي.

وأعرب حاتم الملا، المدير التنفيذي لمستشفى الناس، عن تقديره لقيادات الحزب على هذه المبادرة وزيارتهم لمستشفى الناس وحرصهم على دعم المرضى، مؤكداً أن التبرع سيُحدث فرقاً كبيراً في دعم المرضى، خاصة الأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية صحية متخصصة.