مصرع طالب منتحرا لرفض أسرته زواجه أثناء الدراسة في الإسكندرية

لقي، طالب بكلية الحقوق، يدعى "ف.و.س"، 25 عامًا، اليوم الجمعة، مصرعه، منتحرًا، بإلقاء نفسه من شرفة مسكنه، الكائن في الطابق ال14، بعقار شرقي الإسكندرية، لمروره بحالة نفسية سيئة، بعد رفض أسرته زواجه من إحدى الفتيات.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء سامي غنيم، إخطارًا من قسم شرطه ثانٍ المنتزه، يفيد تلقيه بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، بانتحار شاب من أعلى عقار، كائن في شارع 30، المتفرع من شارع 45 منطقة العصافرة قبلي.

ووفقًا، لمصدر أمني، فإنه وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ رفقة سيارة الإسعاف، تبين من الفحص الأولي أن جثمان الطالب به إصابات وكسور وجروح في مختلف أنحاء الجسم، وفارق الحياة.

وبسؤال والده، فني أشعة، أفاد بقيام نجله بإلقاء نفسه من شرفة الشقة محل سكنهم، كونه كان يمر بحالة نفسية سيئة، بسبب رفض زواجه من إحدى الفتيات، قبل إتمام دراسته، لافتا إلى أنه عثر بغرفة نومه على خطاب مدون بخط يده يتضمن إقدامه على الانتحار، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في الحادث.

تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة ثانٍ المنتزه، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.