زعيم حزب «أزرق-أبيض» الإسرائيلي يعلن غدا قراره النهائي بشأن دعوة ترامب لزيارة البيت الأبيض

كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن حزب "أزرق-أبيض" الوسطي الإسرائيلي يدرس رفض دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاجتماع مع زعيم الحزب بيني جانتس في البيت الأبيض الأسبوع المقبل.

وأفادت تقارير إعلامية بأن زعماء الحزب الأربعة (بيني جانتس ويائير لبيد وموشيه يعلون بالإضافة إلى جابي أشكنازي) لم يحددوا موقفهم النهائي بعد بخصوص قبول الدعوة أو رفضها، كما يعتزمون الإعلان عن قرارهم النهائي في هذا الشأن مساء غدًا السبت في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القدس.. حسبما نقل موقع (عروتس شيفع) الإسرائيلي.

يُشار إلى أن البيت الأبيض أعلن، في بيان أمس الخميس، أن الرئيس الأمريكي وجه دعوة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم حزب "أزرق - أبيض" بيني جانتس لزيارة واشنطن.

من جانبه، أكد رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أنه "يقبل بسرور" دعوة الرئيس الأمريكي ترامب لزيارة واشنطن ومناقشة خطة السلام، فيما أكد مكتبه أنه سيتوجه الأحد المقبل إلى واشنطن.