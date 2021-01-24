وزيرة الصحة: من المتوقع بدء تطعيم كبار السن ضد كورونا مع نهاية الربع الأول من 2021

- هالة زايد: لا نسجل أي لقاح لكورونا قبل التأكد من أمانه وفعاليته..



قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه يتم تطعيم الأطقم الطبية حسب اللقاح المتوفر، مؤكدة أن الدولة لا تسجل أي لقاح ثبل التأكد من أمانه وفعاليته.



وأضافت زايد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء اليوم الأحد، أن اللقاحات التي تأخذ موافقة الطوارئ جميعها متساوية في درجة للأمان والفعالية، وإن كانت تختلف في درجات بسيطة.



وأوضحت أن اختيار الفرد للقاح سيبدأ عندما يكون هناك غزارة في الإنتاج، متابعة: «الموجود هنضخه في الأماكن، والاختياري هو موافقة الفرد على تلقي اللقاح من عدمه».



وتوقعت أن يبدأ تطعيم كبار السن من أصحاب الأمراض المزمنة مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، مضيفة أنها ستعلن عن التوقيت بالتحديد في النصف الثاني من الشهر المقبل.



وذكرت أن هناك ثلاث لقاحات جار اعتمادها في مصر ودخلت مرحلة التسجيل، وهم أسترازينيكا، إذ قرب الانتهاء من الموافقات الكارئة عليه، وسينوفاك الصيني، وسبوتنيك الروسي.



ولفتت إلى أن التسجيل يأخذ مراحل متعددة، مضيفة أنه بمجرد وصول شحنة اللقاح فإنه يدخل معامل هيئة الدواء، لتحليلها بطريقة خاصة على أربع تجارب، ومن ثم الإفراج عنها.



وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تطعيم الطاقم الطبي بمستشفى أبو خليفة للطوارئ بالإسماعيلية والمخصصة للعزل الطبي، بأولى جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا سينوفارم.



ووقع 87 فردًا من الطاقم الطبي بمستشفى أبو خليفة إقرارًا بالموافقة على تلقي اللقاح من أصل 200 شخص بالطاقم الطبي بالمستشفى، كون تلقي اللقاح اختياريًا وليس إجباريًا.



وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدء توزيع لقاح كورونا الصيني، اعتبارًا من الأحد على الفئات الأولى بالرعاية وتشمل الأطباء وكبار السن، مؤكدًا أن مصر لديها كميات كبيرة من اللقاح، إذ ستصل شحنة أخرى منه نهاية الأسبوع الجاري.