أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد عن بالغ قلقه على خلفية تطورات الأوضاع في بوركينا فاسو.

وأدان رئيس المفوضية -في بيان له اليوم- بشدة محاولة الانقلاب على الرئيس البلاد المنتخب ديمقراطيا روش كابوري.

وطالب الجيش الوطني وقوات الأمن في البلاد بالالتزام الصارم برسالتهم الجمهورية ، وهي الدفاع عن أمن البلاد الداخلي والخارجي، داعيا إلى ضمان السلامة الجسدية لرئيس الجمهورية وجميع أعضاء حكومته.

وحث رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، الحكومة وجميع الفاعلين المدنيين والعسكريين على تفضيل الحوار السياسي كوسيلة لحل مشاكل بوركينا فاسو.

وأكد على العمل عن كثب مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، مشيرا إلى أنه سيواصل بذل جهود مشتركة مع المنظمة الإقليمية من أجل إيجاد حل سريع لهذه الأزمة.

وكان رئيس بوركينا فاسو روش كابوري طالب ،في وقت سابق اليوم، المتمردين بالاستسلام وتغليب المصلحة العليا للبلاد، وحل الخلافات عن طريق الحوار.

وقال كابوري - في تغريدة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - "على أولئك الذين حملوا السلاح، وضعه جانبا تغليبا للمصلحة العليا للأمة التي تمر بأوقات عصيبة، حيث يتوجب علينا حماية مكتسباتنا الديمقراطية، ويجب علينا حل خلافاتنا من خلال الحوار والاستماع".