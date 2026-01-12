حماس: قدمنا مواقف إيجابية متقدمة في إطار ترتيب الوضع الفلسطيني

قال الناطق باسم حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» حازم قاسم، إن «الحركة حماس قدمت مواقف إيجابية متقدمة في إطار ترتيب الوضع الفلسطيني»، داعية قيادة السلطة الفلسطينية إلى «الاستجابة للحظة التاريخية والتقدم تجاه حالة الإجماع الوطني».

وأضاف في تصريحات عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، مساء الاثنين: «لا يمكن لأي طرف فلسطيني الاستفادة من حالة الانتظار أو إعاقة الوحدة الوطنية، لذا تخطئ قيادة السلطة إن قدرت أنها يمكن تستفيد من الكارثة التي يمر بها أهلنا في قطاع غزة».

وذكر أن «حكومة اليمين الإسرائيلي تستهدف كل المكونات الفلسطينية في كل الساحات، وهو ما يفرض الإسراع في توحيد الموقف لمواجهة مخاطر غير مسبوقة على القضية الفلسطينية».

يأتي ذلك في وقت يستعد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للإعلان عن بدء المرحلة الثانية من خطته لإنهاء الحرب في قطاع غزة، والكشف عما يُسمى «مجلس السلام».

ووفقا لما نقله موقع «بلومبرج» عن مسئولين، فإن المجلس يتألف في معظمه من رؤساء حكومات ودول، ويرأسه ترامب شخصيا، ويهدف إلى قيادة عملية إعادة الإعمار وفق خطة ترامب المكونة من 20 بندًا، والتي ساهمت في تحقيق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025.

ويشمل دور المجلس المساعدة في تشكيل حكومة انتقالية من التكنوقراط في غزة، ونشر «قوة استقرار دولية»، بالإضافة إلى تأمين التمويل اللازم للقطاع.

وحتى الآن، لم يكشف عن جميع أعضاء المجلس، باستثناء المرشح لمنصب المدير التنفيذي، الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف.

ومن المتوقع أن يعلن المجلس رسميا خلال الأسبوع المقبل، على أن يعقد اجتماعه الأول على هامش اجتماعات دافوس في الأسبوع الثالث من الشهر، حسب بيان مؤسس ورئيس مؤسسة «الأمريكيون من أجل السلام العالمي»، بشارة بحبح.