رئيس مجلس السيادة السوداني يؤكد التزامه بالحور الشامل

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أكد رئيس مجلس السيادة الانتقاليبالسودان، الفريق أول ركن عبدالفتاحالبرهان،التزامه ودعمه لعملية حوار سوداني شامل يضم القوى السياسية والمنظمات المجتمعية، ماعدا حزب المؤتمر الوطني، للخروج بالبلاد من الأزمة التي تمر بها، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سونا).

جاءت تصريحات البرهان خلال استقباله اليوم الإثنين، مبعوث مملكة النرويج الخاص للسودان وجنوب السودان الدكتور أندريه إستيانسن بحضور سفيرة النرويج لدى الخرطوم السفيرة تيريزا لوكن، حيث أشاد رئيس مجلس السيادة بمواقف أوسلو الداعمة للسودان فى مختلف المجالات، خاصة دعمها المتواصل لعمليات السلام والاستقرار فيه.

وقدم البرهان للمبعوث النرويجي خلال اللقاء، شرحاً لمجمل الأوضاع السياسية بالبلاد، مشيرا إلى أنه يتعامل مع مملكة النرويج باعتبارها بلداً صديقاً للسودان وشعبه.

من جانبه، أمن الجانب النرويجي على القضايا الرئيسية التى دار النقاش حولها خلال اللقاء، ممثلة فى الحوار الشامل وتشكيل حكومة كفاءات يقودها رئيس وزراء مدني وتعديل الوثيقة الدستورية لتواكب تطورات الواقع السياسي وإجراء إنتخابات بنهاية الفترة الإنتقالية.

وأوضح المبعوث النرويجي للسودان وجنوب السودان فى تصريح صحفى، أن اللقاء استعرض التحديات الراهنة التى يمر بها السودان، وأمن على ضرورة إطلاق عملية حوار وطني شامل للخروج من الأزمة الراهنة، التى وصفها بالصعبة.

وقال إستيانسن إن الجانب النرويجي أكد خلال اللقاء على ضرورة وقف العنف المصاحب للاحتجاجات الشعبية في الخرطوم.

وقال المبعوث النرويجي إنه قدم لرئيس مجلس السيادة خلال اللقاء، تنويراً شاملاً حول مخرجات مؤتمر أصدقاء السودان الذي تم عقده بالعاصمة السعودية الرياض، والذى أكدت أطرافه دعمها لاجراء حوار سوداني، لافتا إلى أن النرويج وأصدقاء السودان أكدوا خلال المؤتمر دعمهم الكامل لحوار سوداني شامل وشفاف يضم مختلف الفاعلين السودانيين ويضمن تمثيلاً للشباب والمرأة، للخروج من الأزمة الراهنة.

وبشأن الأوضاع فى دارفور، أوضح المبعوث النرويجي أن اللقاء أكد على ضرورة استتباب الأمن وترسيخ الاستقرار بدارفور عبر تطبيق اتفاقية جوبا للسلام، لاسيما تطبيق بند الترتيبات الأمنية.

كان البرهان قد أعلن عن تشكيلة وزارية يوم الخميس الماضي.

ويشهد السودان احتجاجات متكررة وحالة من الاحتقان منذ أكتوبر الماضي، عندما أطاح البرهان بالحكومة الانتقالية المدنية.