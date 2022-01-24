أدانت سوريا بأشد العبارات ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من هدم وتدمير لممتلكات الشعب الفلسطيني مجددة دعوتها المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته وحماية الشعب الفلسطيني ووقف الجرائم الإسرائيلية فوراً.

وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان اليوم الأثنين ، وفقا لوكالة الأنباء السورية" سانا" أن الحكومة السورية تدين بأشد العبارات ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من هدم وتدمير إجراميين لممتلكات الشعب الفلسطيني في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك هدمها لمنزلي عائلة صالحية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة واعتقال أفراد الأسرة.

وأضافت الوزارة أن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من عمليات هدم المنازل والاعتقال التعسفي للمواطنين الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم يشكل جريمة تتناقض مع القانون الدولي وشرعة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة التابعين للأمم المتحدة.

وأكدت وقوف سوريا إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقه بالحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس.