الزمالك يهزم طلائع الجيش 31-30 في دوري المحترفين لكرة اليد

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على فريق طلائع الجيش بنتيجة 31-30 وذلك في الجولة الثالثة من المرحلة الثانية لدوري المحترفين والتي أقيمت بينهما اليوم الإثنين على صالة محمد حسن حلمي بمقر القلعة البيضاء.

بهذا الفوز فقد حافظ يد الزمالك على صدارة دورى المحترفين برصيد 14 نقطة.

انتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك على طلائع الجيش بنتيجة 17-16.

ومن المقرر أن يواصل الفريق تدريباته غدا الثلاثاء بدون راحة استعدادا لمباراة الجولة الرابعة مع فريق سبورتنج والتي ستقام يوم الخميس القادم في تمام الساعة السادسة مساء على صالة نادى سبورتنج بالإسكندرية.

ويقود يد الزمالك الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا وحسام غريب رئيسا للجهاز وحمادة عبدالباري مديرا إداريا وعمرو علي رئيسا للجهاز الطبي واحمد جمال أخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.