الأردن يدين إطلاق مليشيا الحوثي صاروخين باتجاه الإمارات

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم الاثنين، إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخين بالستيين صباح اليوم الاثنين، باتجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تمّ اعتراضهما من الدفاعات الجوية الإماراتية.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، تضامن ووقوف المملكة المُطلق إلى جانب الإمارات في وجه كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق.

كانت وزارة الدفاع الإماراتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخين باليستيين أطلقتهما مليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه أراضيها.

وأكدت الوزارة أنه لم ينجم عن الهجوم أي خسائر بشرية، حيث سقطت بقايا الصواريخ الباليستية التي تم اعتراضها وتدميرها في مناطق متفرقة حول إمارة أبوظبي.