أولمبياكوس اليوناني يقترب من ضم «موهبة» وادي دجلة

تلقى كريم الدبيس لاعب فريق وادي دجلة عرضا من نادي أولمبياكوس اليوناني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية للحصول على خدماته.

بعدما نجح اللاعب في جذب الأنظار إليه خلال الموسم الماضي مع وادي دجلة، وهو الأمر الذي جعل مسؤولى النادى الأهلي يضعون اللاعب ضمن حساباتهم للتعاقد معه في الانتقالات الصيفية الماضية ولكن تعثرت المفاوضات ولم تكلل بالنجاح.

ووفقا لمصدر مقرب من اللاعب فإن مفاوضات الفريق اليوناني مع اللاعب باتت في مراحل الحسم، خاصة أن الفريق يرغب في ضم اللاعب، لاسيما أن كريم الدبيس لديه القدرة على اللعب في أكثر من مركز أبرزها الجناح الأيسر والأيمن في نفس الوقت وإجادته للعب في مركز الظهير الأيسر.