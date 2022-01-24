ألمانيا: وفاة أحد ضحايا حادث إطلاق النار في جامعة هايدلبرج

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر أمنية، اليوم الإثنين، أن أحد ضحايا حادث إطلاق النار العشوائي في جامعة هايدلبرج الألمانية توفي متأثرا بإصابته.

كانت الشرطة الألمانية أعلنت في وقت سابق من اليوم أن الحادث أسفر عن إصابة عدة أشخاص.

وأوضحت الشرطة أن جانيا منفردا فتح النار من بندقية داخل قاعة محاضرات بكلية الطب ظهر اليوم، وأفادت معلومات وردت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن الحادث أسفر عن إصابة أربعة أشخاص.

وكانت مصادر أمنية ذكرت أن أحد الضحايا يعاني إصابات خطيرة على حياته، وقد لقي الجاني حتفه.

وكانت معلومات (د.ب.أ) حصلت عليها من دوائر أمنية أفادت بأن الجاني كان طالبا، كما أفادت الشواهد الأولية بأن الجاني لم تكن لديه دوافع دينية أو سياسية وبأنه كان بحوزته عدة بنادق وأنه أقدم على إطلاق الرصاص على نفسه في النهاية.

وقالت الشرطة: "لا نتوقع وجود جناة آخرين"، مشيرة إلى أن البحث سيتواصل في المنطقة للتأمين.

ولم تتوافر معلومات بعد عن هوية المصابين.

وقامت السلطات بتطويق منطقة "نويهايمر فيلد" أمام أبواب البلدة القديمة في المدينة على نطاق واسع.

وطلبت الشرطة من قائدي السيارات تفادي المرور عبر المنطقة حتى يتسنى لقوات الإنقاذ التحرك بحرية.