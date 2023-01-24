أشاد أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية المصرية، بخطوة البنك المركزي الروسي بشأن التبادل التجاري بين مصر وروسيا بالروبل والجنيه المصري؛ في محاولة لتخفيف الضغط عن الدولار؛ والخروج من عباءته.

وقال شيحة، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى مُقدّم برنامج «على مسئوليتي» عبر فضائية «صدى البلد»، إن مصر أكبر دولة مستقرة أمنيًا في منطقة الشرق الأوسط؛ فهناك دول تملك أكثر من جيش وبرلمانين؛ ويسودها حالة من التشرذم والانقسام.

وأضاف أن هناك حوالي 130 مليار دولار يمكن التعامل بها مقابل العملات الأخرى؛ والخطوة الروسية ستُسهم في انخفاض أسعار السلع، وضبط الأسواق.

وذكر: «قوة الدولار وهمية، ولو تحررنا من بلطجة الدولار والغرب، وتحررنا من نظام سويفت، وقام البنك الأهلي وبنك مصر بفتح أفرع لها في روسيا والصين، يمكن عمل تبادل تجاري مصري مع هذه الدول من خلالهم».

وأكد خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى مُقدّم برنامج «على مسئوليتي» عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن السائح الروسي يعشق الجو المصري، والتعامل بالروبل مع السائحين الروس سيجذب أعدادًا كبيرة منهم إلى مصر. وأضاف أحمد شيحة أنه حصل على فاتورة باليوان الصيني، ويعمل على فتح حساب بها في أحد البنوك المصرية.

وشدّد على أن السوق السوداء للدولار موجودة؛ وتدشين اتفاقية مع روسيا والدول العربية ومصر للتبادل التجاري بالعملات المحلية بين هذه الدول سيؤثر على سعر الدولار؛ مستطردًا: «بعد الإجراءات دي اللي معاه دولار يشربه؛ أمريكا أكبر دولة مديونة، والعملية عرض وطلب».

واختتم: «أعرف شركات ومستثمرين أجانب يعملون في مصر يقومون بتحويل 12 مليون دولار أسبوعيًا خارج مصر بعيدًا عن البنك؛ ويا ريت يقوم بعملية التحويل من خلال البنك، فيه شركات استثمرت مليار كسبت قصاده 50 مليار أرباح من مصر؛ هو فيه في الدنيا أرباح كده؟، وفيه شركات حصلّت على متر الأرض بـ150 جنيها للاستثمار وقامت ببيعه بـ200 ألف جنيه».

https://www.youtube.com/watch?v=6G64F9gwVUw