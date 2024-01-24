استقبل مطار العريش الدولي بشمال سيناء، اليوم الأربعاء، طائرة من العراق تحمل مساعدات إنسانية لصالح قطاع غزة.

وقال مصدر بشمال سيناء، إن الطائرة من دولة العراق حملت على متنها 21 طنًا من المواد الإغاثية والأغذية مقدمة من الهلال الأحمر العراقي لصالح قطاع غزة.

وأضاف المصدر، أنه جري تفريغ شحنة الطائرة العراقية؛ تمهيدا لنقلها إلى المخازن اللوجستية في مدينة العريش، تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري، ونظيره الفلسطيني.

وبلغ إجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر الماضي 511 طائرة من بينها 417 طائرة حملت أكثر من 13.5 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة، مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية، بجانب 94 طائرة حملت وفودًا رسمية وتضامنية عربية ودولية.