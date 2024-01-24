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أعداد جريدة الشروق
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سمير راغب: كارثة كبيرة ستحدث حال وصول القوات الإسرائيلية إلى رفح الفلسطينية

شيماء رزق
نشر في: الأربعاء 24 يناير 2024 - 11:43 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 يناير 2024 - 11:43 م

قال العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاول تطبيق نفس التكتيكات التي نفذتها في شمال ووسط قطاع غزة، في جنوبه أيضا، وهذا ليس بالمخطط المفاجئ.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الأربعاء، أن منطقة النواصي التي حددها الاحتلال، كمنطقة آمنة، نُفذ بها عمليات عسكرية، مؤكدا أن إسرائيل تكرر جرائمها التي ارتكبتها في مدينة غزة، بخان يونس، ولا تزال ردود الفعل الدولية كما هي.

وأكد أن هدف إسرائيل غير المعلن من الحرب بالقطاع، هو جعل غزة غير صالحة للحياة، مضيفا أن العمليات العسكرية الإسرائيلية مستمرة على مدينة خان يونس، والتي تعتمد على القوات أكثر من النيران.

وتابع: «لو إسرائيل وصلت لحد رفح هتحصل كارثة كبيرة.. ومعركة تل أبيب القادمة في دير البلح بعد انتهاء عملياتها في خان يونس».

وأضاف أن قوات الاحتلال ستصل إلى مدينة رفح، بعد الانتهاء من عملياتها في خان يونس ودير البلح، وهو ما سيمثل كارثة كبرى، إلا إذا تدخلت أطراف وسيطة للسماح بعودة الفلسطينيين النازحين من جنوب القطاع إلى شماله.

وكانت قوات جيش الاحتلال قد طلبت مغادرة أكثر من 500 ألف فلسطيني مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بعد إعلانها سابقا "منطقة آمنة".

وبحسب تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا"، الأربعاء، طالبت إسرائيل المدنيين الذين يعيشون في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بإخلاء المنطقة.

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