كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، صباح اليوم الأربعاء، أن كوريا الشمالية أطلقت العديد من صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر، بعد أيام من إعلان بيونج يانج أنها اختبرت مسيرة هجومية نووية تحت الماء.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن هيئة الأركان المشتركة أن إطلاق كوريا الشمالية حدث حوالي الساعة 0700 صباحا بالتوقيت المحلي، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في رسالة نصية أرسلت إلى الصحفيين: "في الوقت الذي نعزز فيه مراقبتنا ويقظتنا، ينسق جيشنا عن كثب مع الولايات المتحدة لمراقبة علامات إضافية على استفزازات كوريا الشمالية".

وهذا هو أول إطلاق لصاروخ كروز من جانب كوريا الشمالية منذ آخر إطلاق لصاروخ في سبتمبر.