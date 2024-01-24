 ألقت المال بوجهه.. السجن المؤبد لمتهم بقتل زوجته في منشأة القناطر - بوابة الشروق
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ألقت المال بوجهه.. السجن المؤبد لمتهم بقتل زوجته في منشأة القناطر

محمود عبد السلام
نشر في: الأربعاء 24 يناير 2024 - 8:43 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 يناير 2024 - 8:43 م

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة شخص بالسجن المؤبد، لإدانته بقتل زوجته خنقا، بسبب خلافات مالية بينهما، في منطقة منشأة القناطر.

وأسندت التحقيقات في القضية المقيدة برقم 5187 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة، للمتهم "يونس.ع"، أنه في يوم 28 مايو 2023، قتل زوجته المجني عليها "هيام.ل"، عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد، إثر اعتياده إرغامها على الإنفاق عليه، ونشب الخلاف بينهما لإلقائها المال في وجهه، الأمر الذي أثار حفيظته.

وتابعت التحقيقات أن المتهم تعدى بالضرب على زوجته حتى خرت قواها ولم تقدر على مقاومته، فما كان منه إلا أن استكمل عدوانه فأمسك بقطعة قماش "إيشارب" وأحكمه حول رقبتها قاصدا إزهاق روحها، محدثا إصابتها التي أودت بحياتها.

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