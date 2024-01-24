هاري كين يقود هجوم بايرن ميونخ أمام يونيون برلين

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أعلن توماس توخيل، المدير الفني لبايرن ميونخ، تشكيل الفريق البافاري لمباراة يونيون برلين، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الألماني.

يتواجد بايرن ميونخ في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 41 نقطة، بينما يأتي يونيون برلين في المركز الـ15 ولديه 14 نقطة.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ على النحو التالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: أوباميكانو، دي ليخت، جوريرو.

خط الوسط: كيميتش، جوريتسكا، لايمر، جمال موسيالا.

خط الهجوم: هاري كين، ليروي ساني، كومان.