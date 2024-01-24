وزيرة الدفاع الهولندية تشيد بالدور المصري في صون استقرار منطقة الشرق الأوسط

زارت كاجسا أولونجرن، وزيرة دفاع هولندا، معبر رفح البري في شمال سيناء، خلال زيارتها إلى المحافظة على رأس وفد هولندي رفيع المستوى، وذلك في حضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

واستمعت الوزيرة الهولندية، إلى شرح مفصل من الهلال الأحمر المصري حول كيفية استقبال المساعدات المتنوعة الخاصة بقطاع غزة، وطريقة تخزينها وتكويدها، وكيفية إدخالها إلى قطاع غزة، والإجراءات المتبعة في إدخالها، والكميات التي تم إدخالها إلى القطاع وأنواعها.

وأعربت وزيرة دفاع هولندا، عن تقديرها للدور الذي تقوم به مصر في صون الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، والعمل على احتواء الموقف في قطاع غزة بالتعاون مع جميع الأطراف، مؤكدةً حرص بلادها على تعزيز العلاقات المشتركة مع الجانب المصري.

وكان محافظ شمال سيناء اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه قد استقبل، كاجسا أولونجرن، وزيرة دفاع هولندا والوفد المرافق لها في مطار العريش الدولي، خلال زيارتها إلي الحافظة شمال سيناء.

واستعرض المحافظ الجهود التي تبذلها مصر في استقبال المساعدات الإغاثية، والإنسانية والغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية، وإيصالها إلى قطاع غزة عبر بوابة معبر رفح البري بشمال سيناء.

وأشار المحافظ، إلى أن المساعدات تصل إلى محافظة شمال سيناء عبر 3 مسارات وهي الطريق البري وميناء العريش البحري، ومطار العريش الدولي، حيث استقبلت المحافظة عدة آلاف من أطنان المساعدات المتنوعة المقدمة من مصر، وعدد من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية.