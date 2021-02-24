ماليزيا تدشن حملة تطعيم للوقاية من كورونا وتبدأ برئيس الوزراء

دشنت ماليزيا اليوم الأربعاء حملة تطعيم للوقاية من كورونا، في خطوة تأمل السلطات أن توقف زيادة حالات الإصابة بالفيروس وتساعد بإنعاش الاقتصاد، الذي سجل العام الماضي أسوأ ركود بعقدين.

ووضعت ماليزيا هدفا طموحا بتطعيم 80% على الأقل من سكانها البالغ عددهم 32 مليون نسمة، بحلول فبراير من العام المقبل، وفقا لوكالة رويترز.

وكان رئيس الوزراء الماليزي، محيي الدين ياسين، أول الحاصلين على اللقاح الذي طورته شركة "فايزر" الأمريكية وشريكتها الألمانية "بيونتيك"، في إطار جهود الحكومة الماليزية لطمأنة السكان بشأن سلامة اللقاح.

وقال محيي الدين: "أنا واثق من أن هذا اللقاح آمن وفعال"، وأضاف أن على المواطنين الثقة في الجهود التي تبذلها الحكومة لاحتواء الفيروس.

كانت ماليزيا الواقعة بجنوب شرق آسيا قد تمكنت إلى حد بعيد من احتواء الفيروس معظم فترات العام الماضي، لكن زيادة في الإصابات بدأت في سبتمبر وضعت ماليزيا في المركز الثالث بالمنطقة من حيث إجمالي عدد حالات الإصابة، بعد إندونيسيا والفلبين.

وأعلنت ماليزيا تسجيل ما يقرب من 290 ألف حالة إصابة و1076 حالة وفاة حتى أمس الثلاثاء، على الرغم من أن الحالات اليومية الجديدة بدأت في التراجع الأسبوع الماضي.