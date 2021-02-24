

بدأت ماليزيا برنامجها للتطعيم ضد فيروس كورونا اليوم الأربعاء، قبل يومين من موعده المقرر.



وكان رئيس الوزراء، محي الدين ياسين أول من تلقى الجرعة، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.



كما كان المدير العام لوزارة الصحة بالإضافة إلى العديد من الموظفين الطبيين من بين المجموعة التي تلقت أول لقاحات "فايزر - بايونتيك".



وستستمر المرحلة الأولى من التطعيم باللقاح حتى إبريل المقبل.



وتشمل حوالي 500 ألف من العاملين في الخطوط الأمامية، من بينهم مسؤولو الرعاية الصحية وأفراد قوات الدفاع والأمن بالإضافة إلى مدرسين، ممن يعانون من أمراض مشتركة.



وسيبدأ تطعيم باقي سكان البلاد من نيسان/إبريل المقبل حتى فبراير العام المقبل



ووصلت الشحنة الأولى من لقاح فايزر/بيونتيك إلى البلاد يوم الأحد، ومن المقرر أن تصل لقاحات "أسترازينيكا" و"سينوفاك" و"سبوتنيك في" خلال الأشهر المقبلة.



وماليزيا هي خامس دولة في جنوب شرق آسيا تبدأ التطعيم ضد كورونا، بعد كمبوديا وإندونيسيا وميانمار وسنغافورة، وفقا لأرقام حكومية جمعتها جامعة جونز هوبكنز.



وسجلت ماليزيا 1076 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد في يناير من العام الماضي.