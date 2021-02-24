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هونج كونج: لقاح فايزر لن يصل غدا حسب الموعد المحدد

هونج كونج - د ب أ
نشر في: الأربعاء 24 فبراير 2021 - 5:27 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 فبراير 2021 - 5:27 م

أعلنت حكومة هونج كونج في بيان، اليوم الأربعاء، أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طورته شركتا فايزر الأمريكية وبيونتك الألمانية لن يصل إلى المدينة غدا الخميس حسب الموعد الذي كان محددا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن شركة فوسون فارما، الشريكة الصينية لبيونتك، القول إن اللقاحات لا يمكن شحنها من ألمانيا اليوم الأربعاء لأن إجراءات التصدير الخاصة بها لم تكتمل بعد.

وقالت الحكومة إن التأخير لا يتعلق بقيود الاتحاد الأوروبي على تصدير لقاحات كورونا.

وسيتم نقل الدفعة الأولى من إجمالي مليون جرعة إلى هونج كونج على رحلتين "في أقرب وقت ممكن"، وفقا للشركة.

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