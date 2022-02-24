أردوغان: العملية الروسية في أوكرانيا ضربة قاصمة لأمن المنطقة

- أوكرانيا تطالب تركيا بإغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام السفن العسكرية الروسية

استنكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قرار الحكومة الروسية شن عملية عسكرية خاصة في أراضي أوكرانيا فجر الخميس، مشدداً على أن أنقرة تعتبر العملية الروسية "مخالفة للقانون الدولي وضربة قاصمة لأمن واستقرار ورخاء المنطقة"، مؤكدا أنه بحث مستجدات الوضع هناك مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وأعلن أردوغان أنه "سيقوم بما يقع على عاتق تركيا لضمان سلامة أرواح كل من يقيم في أوكرانيا لا سيما مواطنينا وأشقائنا التتار".

من جهتها، ذكرت الخارجية التركية، في بيان لها، أن أنقرة "تعتبر العملية التي أطلقتها القوات المسلحة الروسية ضد أوكرانيا غير مقبولة وترفضها"، مشددة على أن "هذا الهجوم بالإضافة إلى تدمير اتفاقات مينسك يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويشكل خطرا ملموسا على الأمن الإقليمي والدولي".

وأعربت تركيا، في البيان، عن قناعتها بضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، مبدية معارضتها لـ"إعادة ترسيم الحدود بقوة السلام"، متابعة: "ندعو روسيا إلى وقف هذا الإجراء غير العادل وغير القانوني فورا".

وأبدى البيان دعم أنقرة الثابت لوحدة أوكرانيا السياسية وسيادتها ووحدة أراضيها.

في غضون ذلك، أكدت وكالة "الأناضول" أن الرئيس التركي ترأس اجتماعا أمنيا مغلقا استمر ساعة و50 دقيقة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة مع كبار المسؤولين العسكريين والسياسيين في بلده لمناقشة التطورات في أوكرانيا.

وبحث أردوغان، الأربعاء، مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، التوتر بين روسيا وأوكرانيا، داعيا إياه لزيارة تركيا في أقرب وقت.

وذكرت الرئاسة التركية، في بيان، أن أردوغان وبوتين أجريا اتصالا هاتفيا بحثا خلاله "القضية الروسية الأوكرانية"، حيث شدد الرئيس التركي لنظيره الروسي على أنه "يعطي دائما أهمية كبيرة للحوار الوثيق الذي تشكل بينهما".

واعتبر أردوغان، حسب البيان، أن كلا من روسيا وتركيا لاحظتا "النتائج الإيجابية" من الحوار بينهما، مؤكدا "أنه مصمم على مواصلة هذا التفاهم".

من جهة أخرى، طلبت أوكرانيا رسميا، من تركيا، الخميس، إغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام السفن الحربية الروسية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية، عن السفير الأوكراني فوق العادة والمفوض في تركيا فاسيل بودنار القول في بيان: "الأمر الأهم حاليا هو دعم أوكرانيا. وأدعو الشعب التركي والسلطات التركية لمساعدة أوكرانيا. ندعو إلى إغلاق المجال الجوي ومنع السفن الحربية الروسية من العبور في البوسفور والدردنيل، وقد تم تقديم طلب رسمي بذلك للجانب التركي".

كما دعا السفير لفرض عقوبات على روسيا وأصولها في تركيا، ومنع روسيا من الحصول على أموال من أجل الحرب.